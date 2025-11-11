El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Leonardo MUNOZ / Saul LOEB / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Leonardo MUNOZ / Saul LOEB / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Petro ordena suspender el intercambio de inteligencia con EE.UU. por los ataques a lanchas
Resumen de la noticia por IA
Petro ordena suspender el intercambio de inteligencia con EE.UU. por los ataques a lanchas

Petro ordena suspender el intercambio de inteligencia con EE.UU. por los ataques a lanchas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , Gustavo Petro, ordenó este martes “suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses” hasta que cesen los ataques de ese país contra lanchas que supuestamente transportan droga en aguas del Caribe y el Pacífico.

Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, escribió Petro en X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El USS Gerald R. Ford ya está en la región: ¿Qué significa desplegar el portaaviones más avanzado del mundo cerca de Venezuela?

El mandatario explicó que “tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe”, y agregó: “La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.

En los últimos meses, Petro ha endurecido sus críticas hacia su homólogo estadounidense, Donald Trump, y ha acusado a ese país de cometer “asesinatos” y “crímenes de guerra” en su ofensiva antidrogas, primero en el Caribe y luego en el Pacífico, donde desde septiembre se han registrado decenas de ataques y más de setenta muertos.

Estos episodios han profundizado las tensiones entre Washington y los Gobiernos de Colombia y Venezuela, a cuyos líderes Trump acusa de promover el narcotráfico.

El anuncio de Petro llega después de que CNN informara que el Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, para no ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, que considera ilegales.

Durante años, el Reino Unido -que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia- había ayudado a EE.UU. a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes al medio. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La decisión del Reino Unido supone una ruptura significativa con uno de sus aliados más cercano e importante socio en el intercambio de inteligencia.

VIDEO RECOMENDADO

El gobierno de Gustavo Petro denunció el lunes 20 de octubre una "amenaza" de "invasión" de Estados Unidos y llamó a consultas a su embajador en Washington tras el anuncio de Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC