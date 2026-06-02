El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por expresar su “respaldo completo y total” al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones del próximo 21 de junio y pidió a los ciudadanos “votar en plena libertad”.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, expresó Petro en X.

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En ese sentido, el mandatario colombiano le dijo a su homólogo estadounidense: “luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de (los próceres Simón) Bolívar y (Antonio) Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”.

La felicitación de Trump llega horas después de que la Registraduría Nacional de Colombia informara que el escrutinio de la primera vuelta coincide en un 99,94 % con el conteo preliminar del domingo que dio a De la Espriella como el más como el más votado, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, candidato de Petro.

El presidente estadounidense describió a De la Espriella como un líder “inteligente, fuerte y decidido” que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la “ley y el orden”.

Trump también destacó la importancia de la segunda vuelta para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos, al señalar que De la Espriella se enfrentará a Cepeda, un candidato de la que él llama “izquierda radical”.

Relación tensa

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

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La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron en los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que llevó a que la administración estadounidense retirara a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

La tensión disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos Gobiernos y al encuentro de ambos mandatarios el 3 de febrero en la Casa Blanca.

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Colombia definirá a su próximo presidente en balotaje, tras una ajustada primera vuelta el domingo 31 de mayo en la que el “outsider” Abelardo de la Espriella resultó el candidato más votado y el oficialista Iván Cepeda terminó en segundo lugar. (AFP)

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