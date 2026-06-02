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El presidente de Colombia Gustavo Petro muestra el tarjetón electoral en Bogotá, el 31 de mayo de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
El presidente de Colombia Gustavo Petro muestra el tarjetón electoral en Bogotá, el 31 de mayo de 2026. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
/ Mauricio Duenas Castaneda
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por expresar su “respaldo completo y total” al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones del próximo 21 de junio y pidió a los ciudadanos “votar en plena libertad”.

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