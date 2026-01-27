Gustavo Petro pide a Estados Unidos “devolver” a Nicolás Maduro a Venezuela

Escucha la noticia
Gustavo Petro pide a Estados Unidos “devolver” a Nicolás Maduro a VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes a Estados Unidos “devolver” al derrocado Nicolás Maduro para que responda ante la justicia de Venezuela.
El mandatario colombiano ha rechazado la incursión militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero que terminó con la captura de Maduro y su comparecencia por narcotráfico en Nueva York.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Trump insiste que tiene “muy buena relación” con Venezuela tras las palabras de Rodríguez
“Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano no estadounidense”, dijo el presidente izquierdista en un evento en Bogotá.
La declaración se da a pocos días de la reunión prevista entre Petro y su par estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, en el primer encuentro entre los mandatarios tras meses de agrias confrontaciones verbales.
Los presidentes limaron asperezas tras una llamada telefónica que marcó un punto de inflexión en sus relaciones.
Trump retiró la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Además revocó la visa a Petro y a su círculo cercano, entre otras sanciones.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Trump dice que la secretaria de Seguridad Nacional no renunciará tras tiroteo de Minnesota
- Melania Trump pide “unidad” y protestas “en paz” para rebajar la tensión en Minneapolis
- Efemérides del 27 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día cómo hoy?
- “Honduras, no te voy a fallar, vamos a estar bien”, dice Asfura al asumir la presidencia
- Colombia acusa a Ecuador de responder “con agresiones” a propuestas de diálogo bilateral
Contenido sugerido
Contenido GEC