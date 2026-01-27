Gustavo Petro pide a Estados Unidos “devolver” a Nicolás Maduro a Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes a Estados Unidos “devolver” al derrocado Nicolás Maduro para que responda ante la justicia de Venezuela.

El mandatario colombiano ha rechazado la incursión militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero que terminó con la captura de Maduro y su comparecencia por narcotráfico en Nueva York.

“Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano no estadounidense”, dijo el presidente izquierdista en un evento en Bogotá.

La declaración se da a pocos días de la reunión prevista entre Petro y su par estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, en el primer encuentro entre los mandatarios tras meses de agrias confrontaciones verbales.

Los presidentes limaron asperezas tras una llamada telefónica que marcó un punto de inflexión en sus relaciones.

Trump retiró la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Además revocó la visa a Petro y a su círculo cercano, entre otras sanciones.

