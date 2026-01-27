El líder chavista Nicolás Maduro y el presidente colombiano Gustavo Petro se estrechan la mano después de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP)
/ PEDRO RANCES MATTEY
Agencia AFP
Gustavo Petro pide a Estados Unidos “devolver” a Nicolás Maduro a Venezuela
El presidente de Colombia, , pidió el martes a devolver” al derrocado para que responda ante la justicia de .

El mandatario colombiano ha rechazado la incursión militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero que terminó con la captura de Maduro y su comparecencia por narcotráfico en Nueva York.

MIRA AQUÍ: Trump insiste que tiene “muy buena relación” con Venezuela tras las palabras de Rodríguez

Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano no estadounidense”, dijo el presidente izquierdista en un evento en Bogotá.

La declaración se da a pocos días de la reunión prevista entre Petro y su par estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, en el primer encuentro entre los mandatarios tras meses de agrias confrontaciones verbales.

Los presidentes limaron asperezas tras una llamada telefónica que marcó un punto de inflexión en sus relaciones.

Trump retiró la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Además revocó la visa a Petro y a su círculo cercano, entre otras sanciones.

