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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidiendo el Consejo de Seguridad durante una reunión en la sede del organismo internacional en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. (Manuel Elías / EFE)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidiendo el Consejo de Seguridad durante una reunión en la sede del organismo internacional en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. (Manuel Elías / EFE)
/ Manuel Elías
Por Agencia EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este lunes a gobiernos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo apoyar la liberación del activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, detenido desde el 16 de junio por autoridades migratorias de EE.UU. y a quien calificó de “preso político”.

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