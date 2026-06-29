El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este lunes a gobiernos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo apoyar la liberación del activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, detenido desde el 16 de junio por autoridades migratorias de EE.UU. y a quien calificó de “preso político”.

“Beto Coral es un preso político y un preso de conciencia en Estados Unidos. Pido a todos los gobiernos del mundo y a todas las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos que nos ayuden a liberarlo”, escribió Petro en un extenso mensaje en inglés publicado en X.

El mandatario, que dejará el Gobierno el próximo 7 de agosto, aseguró que Coral está siendo sometido a “tortura psicológica”, aislado de su familia y trasladado por distintos centros de detención en varios estados de EE.UU.

Petro afirmó además que el objetivo de la captura del activista era obligarlo a declarar que era agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, una versión que rechazó, y pidió al director de esa entidad certificar si Coral ha trabajado o no para el organismo.

“Mi Gobierno no espía a Estados extranjeros”, aseguró Petro, quien añadió que los organismos de inteligencia colombianos han recibido instrucciones de concentrar su trabajo en la lucha contra el narcotráfico y no en perseguir a opositores políticos dentro o fuera del país.

El presidente ya había pedido el pasado 20 de junio a su homólogo estadounidense, Donald Trump, información sobre el paradero de Coral y había denunciado que el activista era un “preso político” y víctima de una “persecución política”, además de ordenar a la Cancillería intervenir ante Washington para buscar su liberación.

Fotografía divulgada por Planeta de Libros que muestra al activista colombiano de izquierda Franklin Humberto 'Beto' Coral. (EFE/ Planeta de Libros). / Planeta de Libros

Coral, detenido el pasado 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), sostiene que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015 y que desde 2016 tiene pendiente una solicitud de asilo político.

El activista niega haber cometido delitos y rechaza las acusaciones de actuar como agente del Gobierno colombiano.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. sostiene que Coral es un “extranjero ilegal” que permaneció en el país después del vencimiento de su visado.