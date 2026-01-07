El presidente Gustavo Petro advierte a Donald Trump que "no es el rey en Colombia" y que él no va a ceder sino a exigir. (Nicolas TUCAT / Saul LOEB / AFP)
El presidente Gustavo Petro advierte a Donald Trump que "no es el rey en Colombia" y que él no va a ceder sino a exigir. (Nicolas TUCAT / Saul LOEB / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Petro pidió a Trump restablecer la comunicación directa entre Estados Unidos y Colombia
Resumen de la noticia por IA
Petro pidió a Trump restablecer la comunicación directa entre Estados Unidos y Colombia

Petro pidió a Trump restablecer la comunicación directa entre Estados Unidos y Colombia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que en la llamada telefónica que sostuvo esta tarde con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de su Cancillería y el Departamento de Estado, interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación bilateral.

Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que (Trump) es presidente”, dijo Petro en un discurso pronunciado ante una multitud en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una movilización convocada por su Gobierno “en defensa de la soberanía”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Donald Trump anuncia que se reunirá con Gustavo Petro próximamente tras una llamada telefónica

Según Petro, en la llamada con Trump, “que duró como una hora o más”, le hizo “una solicitud: que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes”.

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC