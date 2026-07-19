00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras emitir su voto en las elecciones presidenciales celebradas en el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras emitir su voto en las elecciones presidenciales celebradas en el 31 de mayo de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizará este lunes su último baño de masas cuando presida el desfile militar por el Día de la Independencia, 18 días antes de que su sucesor, Abelardo de la Espriella, asuma como jefe de Estado para el periodo 2026-2030.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.