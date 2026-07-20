Colombia celebró este 20 de julio el Día de la Independencia con un desfile militar que fue presidido por última vez por el presidente saliente, Gustavo Petro, quien terminará su mandato el próximo 7 de agosto.

En el desfile, realizado por primera vez en Ciudad Bolívar, un populoso sector del sur de Bogotá, el mandatario, vestido con traje oscuro y corbata granate, estuvo acompañado en la tarima de honor por la vicepresidenta Francia Márquez y por la ministra encargada de Defensa, Angélica Verbel.

Tras un minuto de silencio en memoria de los militares y policías caídos, y después de condecoraciones a mandos de las Fuerzas Armadas, el desfile comenzó con el tradicional paso de los veteranos de la Guerra de Corea (1950-1953), que por razones de edad cada año son menos.

La parada militar por los 216 años de la Independencia de Colombia, fechada el 20 de julio de 1810, reunió 124 bloques integrados por 6.257 hombres y mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Policía Nacional y otras unidades.

La tradicional revista aérea estuvo encabezada por 19 aeronaves, entre ellas los cazas Kfir de la FAC, que sobrevolaron el sur de Bogotá en formación, además de helicópteros de la Policía y el Ejército.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (2-i), y su esposa Ana Lucía Pineda (c), asisten al desfile militar del Día de la Independencia este lunes, en Medellín (Colombia). Foto: EFE/ STR

También desfilaron los veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía como homenaje a quienes dedicaron su vida al servicio del país.

Miles de personas se apostaron desde primeras horas de la mañana a lo largo del recorrido para presenciar el desfile, caracterizado por los uniformes de gala de las distintas fuerzas, las bandas marciales y el paso sincronizado de las tropas.

Al concluir la parada militar, Petro pronuncia en el mismo lugar su último discurso como jefe de Estado ante el pueblo; después tendrá otra intervención por la tarde en el Capitolio Nacional, cuando instalará el periodo de sesiones del Congreso elegido el pasado 8 de marzo, en las elecciones legislativas.