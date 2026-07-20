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Resumen

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Foto: Tiziana FABI / AFP
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Foto: Tiziana FABI / AFP
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

Colombia celebró este 20 de julio el Día de la Independencia con un desfile militar que fue presidido por última vez por el presidente saliente, Gustavo Petro, quien terminará su mandato el próximo 7 de agosto.

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