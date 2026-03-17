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El presidente colombiano Gustavo Petro interviene durante una reunión con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr. de Washington D. C., el 5 de febrero de 2026. Foto: Oliver Contreras / AFP
El presidente colombiano Gustavo Petro interviene durante una reunión con miembros de la diáspora colombiana en la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr. de Washington D. C., el 5 de febrero de 2026. Foto: Oliver Contreras / AFP
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia AFP

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció este martes que una “bomba” al parecer sin estallar fue hallada en su país muy cerca de la frontera con Ecuador, en plena disputa diplomática y comercial entre ambos vecinos.

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