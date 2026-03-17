El presidente colombiano Gustavo Petro denunció este martes que una “bomba” al parecer sin estallar fue hallada en su país muy cerca de la frontera con Ecuador, en plena disputa diplomática y comercial entre ambos vecinos.

La prolongada tensión entre el izquierdista Petro y el presidente ecuatoriano de derecha Daniel Noboa escaló luego de que el colombiano denunciara un ataque con artefactos explosivos lanzados desde un avión cerca de la línea limítrofe.

En un mensaje en la red X, Petro instó a investigar una “bomba caída en la frontera colombiana con Ecuador desde avión”. “Cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida”, dijo el mandatario, que incluyó en su posteo imágenes del explosivo.

El día lunes, el presidente de Colombia denunció un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos narcotraficantes, y advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar “ir a una guerra”.

El mandatario izquierdista, que sostiene una disputa comercial con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, aseguró que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

“Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados” ilegales, dijo durante una reunión televisada con sus ministros.

Petro agregó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “actúe” ante este supuesto bombardeo. “Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, añadió, sin precisar la fecha en la que realizó la solicitud.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)

Ecuador niega bombardeo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tildó horas antes de “falsas” las acusaciones de su homólogo que denunció un bombardeo a su país desde la frontera ecuatoriana, donde operan guerrillas y narcotraficantes.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió Noboa, cuyo país es parte del “Escudo de las Américas”, una alianza de 17 países del continente creada por Estados Unidos para enfrentar amenazas de seguridad.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 kilómetros donde circulan guerrillas colombianas y organizaciones criminales de ambos países dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal.

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