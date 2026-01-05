Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha negado la soberanía peruana en Santa Rosa. (Foto: EFE)
Presidente colombiano Petro dice que tomará “de nuevo las armas” ante amenazas de Trump
El presidente de Colombia, el exguerrillero , dijo el lunes que tomará “de nuevo las armas” ante las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes el sábado.

Desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se deterioran progresivamente, con constantes cruces de acusaciones entre ambos mandatarios por temas como la seguridad regional, los aranceles y el manejo de la política migratoria.

“Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo el mandatario izquierdista en la red social X.

Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería “cuidarse el trasero”, luego de que el mandatario venezolano y llevado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo.

Además, describió a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. “No lo hará por mucho más tiempo”, advirtió el presidente estadounidense.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente de Colombia Gustavo Petro. (Fotos de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Raúl ARBOLEDA / AFP).
Petro, un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990, fue también congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente”, agregó el mandatario en su publicación del lunes.

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles.

