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Resumen

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, reacciona durante su recorrido desde la Casa de Nariño hasta la Casa Museo Quinta de Bolívar para entregar la espada de Simón Bolívar en Bogotá. (EFE/ Pablo R. Seco)
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, reacciona durante su recorrido desde la Casa de Nariño hasta la Casa Museo Quinta de Bolívar para entregar la espada de Simón Bolívar en Bogotá. (EFE/ Pablo R. Seco)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este domingo que la investidura de su sucesor, Abelardo de la Espriella, se celebre en Miami, ciudad donde su bufete de abogados tiene una sede, ante la negativa a hacerlo en Bogotá y la dificultad para encontrar un lugar en el país que se ajuste a sus deseos.

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