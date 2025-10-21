El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante una ceremonia para destruir material bélico en Puerto Asís, Colombia, el 15 de octubre de 2025. Foto: David SALAZAR / AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante una ceremonia para destruir material bélico en Puerto Asís, Colombia, el 15 de octubre de 2025. Foto: David SALAZAR / AFP
Petro rechaza absolución de Uribe:“Tapa la historia de gobernanza paramilitar en Colombia”
Petro rechaza absolución de Uribe:“Tapa la historia de gobernanza paramilitar en Colombia”

Petro rechaza absolución de Uribe:“Tapa la historia de gobernanza paramilitar en Colombia”

El presidente colombiano, , rechazó este martes la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de (2002-2010) por los delitos de soborno y fraude procesal al considerar que el fallo “tapa la historia paramilitar en Colombia” y de quienes “llegaron al poder aliados con el narcotráfico”.

“Así se tapa la historia de la a, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, señaló en X Petro, ubicado en las antípodas políticas de Uribe.

PUEDES VER: Colombia: tribunal de segunda instancia absuelve al expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno

El mandatario reaccionó así a la lectura del fallo en segunda instancia, a cargo del magistrado Manuel Antonio Merchán, que revocó la sentencia en primera instancia que en agosto pasado convirtió a Uribe en e y le impuso doce años de cárcel domiciliaria tras hallarlo culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Petro cuestionó que el tribunal “repite la historia y contradice a la Corte Suprema de Justicia” al sentenciar que “la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”.

En la lectura del fallo, el magistrado Merchán argumentó que la falta de prueba directa “impide configurar el tipo penal de fraude procesal” y que tampoco quedó acreditado que Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal, en el caso de las supuestas presiones a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve, este último considerado testigo clave y actualmente preso.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez asiste a una misa tras ser liberado del arresto domiciliario en Sabaneta, departamento de Antioquia, Colombia, el 20 de agosto de 2025. Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez asiste a una misa tras ser liberado del arresto domiciliario en Sabaneta, departamento de Antioquia, Colombia, el 20 de agosto de 2025. Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP
/ JAIME SALDARRIAGA

Monsalve acusó a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y aseguró que Diego Cadena, un abogado del expresidente, lo presionó en la cárcel para retractarse de lo dicho en contra del exmandatario en el caso que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda.

Después de analizar los testimonios de Monsalve, el concluyó que “la sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre su ordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo”.

“Ahora (el presidente estadounidense, Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”, agregó Petro en X, en medio de la nueva crisis diplomática con por la lucha antidrogas.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes 19 de agosto la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia. (EFE)

