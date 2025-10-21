Petro rechaza absolución de Uribe:“Tapa la historia de gobernanza paramilitar en Colombia”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó este martes la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver en segunda instancia al exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno y fraude procesal al considerar que el fallo “tapa la historia paramilitar en Colombia” y de quienes “llegaron al poder aliados con el narcotráfico”.

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, señaló en X Petro, ubicado en las antípodas políticas de Uribe.

El mandatario reaccionó así a la lectura del fallo en segunda instancia, a cargo del magistrado Manuel Antonio Merchán, que revocó la sentencia en primera instancia que en agosto pasado convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente y le impuso doce años de cárcel domiciliaria tras hallarlo culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Petro cuestionó que el tribunal “repite la historia y contradice a la Corte Suprema de Justicia” al sentenciar que “la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”.

En la lectura del fallo, el magistrado Merchán argumentó que la falta de prueba directa “impide configurar el tipo penal de fraude procesal” y que tampoco quedó acreditado que Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal, en el caso de las supuestas presiones a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve, este último considerado testigo clave y actualmente preso.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez asiste a una misa tras ser liberado del arresto domiciliario en Sabaneta, departamento de Antioquia, Colombia, el 20 de agosto de 2025. Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP / JAIME SALDARRIAGA

Monsalve acusó a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y aseguró que Diego Cadena, un abogado del expresidente, lo presionó en la cárcel para retractarse de lo dicho en contra del exmandatario en el caso que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda.

Después de analizar los testimonios de Monsalve, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que “la sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre su ordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo”.

“Ahora (el presidente estadounidense, Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”, agregó Petro en X, en medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por la lucha antidrogas.