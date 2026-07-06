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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el candidato a la presidencia colombiana, Abelardo de la Espriella. (Luis ACOSTA / Rodrigo BUENDIA / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el candidato a la presidencia colombiana, Abelardo de la Espriella. (Luis ACOSTA / Rodrigo BUENDIA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, endureció este lunes su rechazo al resultado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales del pasado 21 de junio al insistir en que Abelardo de la Espriella “no ganó” y que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

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