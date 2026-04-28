El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó versiones de la prensa ecuatoriana sobre la visita que hizo a la ciudad de Manta en mayo de 2025, después de asistir a la segunda investidura de su homólogo Daniel Noboa, y afirmó que la supuesta entrada de personas a la casa donde estuvo alojado se basa en mentiras y conjeturas de funcionarios de ese país.

“Nosotros tenemos todas las pruebas de quién entró, una sola persona, a ayudarme a hacer mi libro, y de que no entró nadie más a mi casa sino la comida para poder comer, que traían mis escoltas”, manifestó Petro el lunes por la noche en una alocución televisada para hablar de la ola de violencia en el suroeste del país.

Una alianza del portal ecuatoriano de investigación Código Vidrio y la revista Vistazo señaló el pasado domingo que entre el 24 y el 26 de mayo, el mandatario estuvo en una vivienda en Manta de la que no salió pero recibió invitados cuando en esa ciudad se llevaban a cabo constantes operaciones para localizar al narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito.

“Allá hay funcionarios veniales, (que) dicen mentiras, como acusar a la policía, a la Policía Nacional de Colombia, que es la que hace mi escolta (...) a decir que fue Fito, el que mi escolta entró a la casa”, señaló el presidente.

Según Petro, “eso lo supone la inteligencia del Ecuador, que le dice a la prensa ecuatoriana (...) que creen que los movimientos que hizo la escolta de la Policía fue traer a Fito y fue a traer mi comida”, enfatizó.

La visita de Petro a Manta ha estado rodeada de misterio y especulaciones en los dos países, aunque el presidente ha subrayado que durante su estancia en esa ciudad ecuatoriana lo que hizo fue escribir 30 páginas de un libro inspirado en la belleza natural de esa urbe costera.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Oliver CONTRERAS / Martin BERNETTI / AFP)

“En Manta en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar, que es hermoso allí, escribí, ese domingo, 25, unas treinta páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática”, manifestó en un mensaje en X en julio del año pasado.

Polémicas con Noboa

La polémica por su viaje revivió a mediados de este mes cuando Noboa, enfrentado con Petro por diferencias políticas, aseguró a la revista colombiana Semana que en Manta, el presidente colombiano “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito”, aunque precisó que no podía confirmar un encuentro directo con ese cabecilla criminal.

El movimiento político Revolución Ciudadana, citado por Noboa, es liderado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), actualmente en la oposición.

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Tras esas declaraciones, Petro dijo que decidió “demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, según publicó en su cuenta de X, en la que también pidió ayer a un medio que se hizo eco de la versión de la prensa ecuatoriana, “rectificar la noticia falsa que dio”.

Fito es el líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, que a principios de enero de 2024 se fugó de una cárcel en Guayaquil, hecho que desató una ola de violencia en el país y llevó a Noboa a declararle la guerra a los grupos narcotraficantes.

Tras su recaptura en junio de 2025, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio pasado y se convirtió en el primer gran narcotraficante ecuatoriano juzgado en ese país en una corte de Nueva York.