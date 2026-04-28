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Fotografía muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando durante una alocución este lunes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Presidencia de Colombia
Fotografía muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando durante una alocución este lunes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Presidencia de Colombia
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó versiones de la prensa ecuatoriana sobre la visita que hizo a la ciudad de Manta en mayo de 2025, después de asistir a la segunda investidura de su homólogo Daniel Noboa, y afirmó que la supuesta entrada de personas a la casa donde estuvo alojado se basa en mentiras y conjeturas de funcionarios de ese país.

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