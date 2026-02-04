Escuchar
(2 min)
El presidente colombiano Gustavo Petro habla ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, DC, el 4 de febrero de 2026. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

El presidente colombiano Gustavo Petro habla ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, DC, el 4 de febrero de 2026. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente colombiano Gustavo Petro habla ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, DC, el 4 de febrero de 2026. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente colombiano Gustavo Petro habla ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, DC, el 4 de febrero de 2026. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

La OEA debe ampliar su convención interamericana de derechos humanos a las mujeres o a la naturaleza, si quiere sobrevivir, declaró este miércoles el presidente colombiano Gustavo Petro, en una alocución especial ante el Consejo Permanente del organismo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Petro recrimina a la OEA que no haya ampliado los derechos colectivos
Latinoamérica

Petro recrimina a la OEA que no haya ampliado los derechos colectivos

Petro, sobre Venezuela: “Ningún país debe invadir a otro”
Latinoamérica

Petro, sobre Venezuela: “Ningún país debe invadir a otro”

Justicia de Argentina solicita a EE.UU. extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad
Latinoamérica

Justicia de Argentina solicita a EE.UU. extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

Clan del Golfo frena diálogos con Petro por incluir a su líder en lista entregada a Trump
Latinoamérica

Clan del Golfo frena diálogos con Petro por incluir a su líder en lista entregada a Trump