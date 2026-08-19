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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda durante un desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia de Colombia en Bogotá, el 20 de julio de 2026. (LUIS ACOSTA / AFP)
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda durante un desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia de Colombia en Bogotá, el 20 de julio de 2026. (LUIS ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El expresidente colombiano Gustavo Petro restó importancia este miércoles al ‘Libro de la Verdad’ que el martes presentó su sucesor, Abelardo de la Espriella, en el que denunció ante los entes de control casos de presunta de corrupción en el gobierno del izquierdista (2022-2026).

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