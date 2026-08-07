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Resumen

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, habla en un acto solemne con el pone fin a su mandato de cuatro años este viernes, en Casa de Nariño, en Bogotá. Foto: EFE/ Carlos Ortega
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, habla en un acto solemne con el pone fin a su mandato de cuatro años este viernes, en Casa de Nariño, en Bogotá. Foto: EFE/ Carlos Ortega
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió este viernes por última vez de la Casa de Nariño, en un acto solemne con el que pone fin a su mandato de cuatro años, para ser sucedido por el derechista Abelardo de la Espriella.

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