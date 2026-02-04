Petro, sobre Venezuela: “Ningún país debe invadir a otro”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que “ningún país debe invadir a otro”, al ser preguntado sobre si mantiene su posición sobre Venezuela tras la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Yo creo que en Latinoamérica ningún país debe invadir a otro, nunca”, señaló a EFE Petro al ser preguntado, tras su intervención ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), si su país sigue condenando el ataque de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

El pasado 6 de enero, Colombia ante la OEA encabezó el rechazo a la “acción militar unilateral” de Estados Unidos en Caracas, con la que se ejecutó la captura del mandatario venezolano, quien ahora se encuentra detenido en una prisión de Nueva York.

Las declaraciones de Petro, posteriores a su intervención, fueron las únicas en referencia al tema de Venezuela y durante su exposición, que se extendió por casi 40 minutos, usó la mayoría del tiempo para cuestionar el actuar de los organismos multilaterales ante la situación del cambio climático y los conflictos globales.

El mandatario colombiano criticó el actuar de la OEA durante los últimos años diciendo: “Luego, en estos tres años, no fuimos hacia las leyes, no fuimos hacia las normas construidas colectivamente. Fuimos, que yo vea, a una mayor incapacidad, que yo vea se cambió el reglamento del sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Petro no hizo referencia a su reunión del martes con Trump en la casa Blanca y ante el pleno de naciones solo dijo que no podía referirse al tema de Venezuela si no existía una representación de esa nación presente.

Las imágenes de la reunión entre Trump y Petro muestran un ambiente distendido.

El encuentro Trump-Petro, que ambos calificaron de positivo, se produjo un mes después de la captura de Maduro, así como una tensión marcada por declaraciones de Trump directas contra Petro a quien le había dicho que sería “el siguiente” y acusado abiertamente de ser narcotraficante.

En 2025, Petro perdió su visa estadounidense, luego de que en Nueva York, en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas, llamó a las fuerzas armadas norteamericanas ha no obedecer “órdenes ilegales” y recibió sanciones económicas, que según el colombiano no discutió con Trump durante su visita.