Escuchar
(2 min)
El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Lenin Nolly

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Lenin Nolly

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Lenin Nolly
El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una rueda de prensa en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Lenin Nolly
/ LENIN NOLLY
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que “ningún país debe invadir a otro”, al ser preguntado sobre si mantiene su posición sobre Venezuela tras la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Petro, sobre Venezuela: “Ningún país debe invadir a otro”
Latinoamérica

Petro, sobre Venezuela: “Ningún país debe invadir a otro”

Justicia de Argentina solicita a EE.UU. extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad
Latinoamérica

Justicia de Argentina solicita a EE.UU. extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

Clan del Golfo frena diálogos con Petro por incluir a su líder en lista entregada a Trump
Latinoamérica

Clan del Golfo frena diálogos con Petro por incluir a su líder en lista entregada a Trump

HRW alerta de que influencia de Trump ha agravado los abusos de derechos humanos en América Latina
Latinoamérica

HRW alerta de que influencia de Trump ha agravado los abusos de derechos humanos en América Latina