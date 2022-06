Una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Semana muestra que el izquierdista Gustavo Petro ganaría en la segunda vuelta presidencial en Colombia con el 44,9 % de los votos, frente a un 41% del populista Rodolfo Hernández.

La encuesta, que consultó presencialmente a 2.172 ciudadanos en 50 municipios del país entre el 31 de mayo al 2 de junio de 2022, revela que un 9,4 % de los encuestados no han definido su voto (No sabe- no responde), mientras que un 3% votaría en blanco. Un 1,7 % dijo que no votaría por ninguno de los candidatos.

El margen de error de la muestra es de 2,1%.

Otra encuesta anterior del CNC, esta para el noticiero CM&, mostraba un empate técnico, pero ubicaba a Hernández en un 41% de intención de voto y a Petro con el 39%. Esta muestra consultó telefónicamente a 1.200 personas.

Además, una encuesta tipo tracking, de la FM, ponía a Hernández con una intención de voto de 50,4 %, por encima de Gustavo Petro, con un 45,6 %.

Por su parte, una medición de la encuestadora GAD3 para RCN, ubicaba a Rodolfo Hernández con un 52,3 % en la intención de voto y a Gustavo Petro con 45,1 %.

Ficha técnica de la encuesta

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Revista SemanaFUENTE DE FINANCIACIÓN: Revista SemanaUNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en los municipios de Colombia y con intención de votar en las próximas elecciones presidenciales. Como mecanismo de estratificación estadística se establecieron 6 regiones geográficas de la siguiente manera: (1) Antioquia +Eje Cafetero: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; (2) Bogotá: Bogotá D. C.; (3) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia; (4) Centroriente: Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare; (5) Centrosur: Huila, Tolima, Meta, Caquetá y Putumayo y (6) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

DISEÑO DE MUESTREO: El diseño de muestreo es probabilístico, en cuatro etapas y estratificado con selección de muestras aleatorias simples de unidades estadísticas en cada etapa.

TAMAÑO DE MUESTRA: 2.172 casos en 50 municipios de todas las regiones de Colombia, a saber: Antioquia +Eje Cafetero: Medellín, Bello, Rionegro, Jardín, Segovia, Manizales, Pácora, Viterbo, Armenia, La Tebaida; Bogotá: Bogotá D. C.; Caribe: Barranquilla, Manatí, Soledad, Cartagena, Agustín Codazzi, Montería, Chinú, Barrancas, El Banco, Sincelejo, Sampués; Centroriente: Tunja, Chiquinquirá, Tauramena, Madrid, Soacha, La Palma, Tabio, Cúcuta, Ocaña, Bucaramanga, Floridablanca, Lebríja; Centrosur: Florencia, Neiva, Pitalito, Acacías, Puerto Gaitán, Ibagué, Melgar, Natagaima; Pacífico: Popayán, Santander de Quilichao, Miranda, Pasto, Cali, Palmira, Guacarí, Bolívar.

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de muestreo de 2,1% y 95% de confianza.