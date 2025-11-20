Rehén liberado en Gaza asegura que fue agredido sexualmente mientras fue retenido por Hamás

Escucha la noticia
Guy Gilboa-Dalal, un rehén israelí liberado el 13 de octubre pasado después de más de dos años en cautiverio en Gaza, dijo en una entrevista televisiva que fue agredido sexualmente por uno de sus carceleros.
Gilboa-Dalal es el primer hombre en declarar públicamente que fue agredido sexualmente mientras estaba retenido como rehén por el grupo terrorista Hamás.
En un extracto de la entrevista exclusiva con el canal israelí Channel 12, que se emitirá el viernes, el joven de 24 años relató el ataque.
“Me deja darme una ducha y, cuando termino, me saca de allí y no me deja ponerme mi ropa”, dice en la secuencia difundida en la página web del canal.
“Me lleva a su habitación, me tira sobre uno de los sillones y empieza a tocarme por todas partes”, cuenta.
“Le dije: ‘Pero eso está prohibido en el islam’, entonces me puso un rifle en la cabeza y un cuchillo en la garganta y amenazó con matarme si lo contaba”, añade el exrehén.
Cuando la periodista le pregunta si se trató de un acto aislado, Gilboa-Dalal responde que no, pero agrega que no puede hablar del tema.
Gilboa-Dalal fue secuestrado junto con su amigo Evyatar David en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023. Ese ataque sin precedentes de Hamás a territorio israelí desencadenó la guerra de Gaza.
Fue visto con David en febrero de 2025 en un video de Hamás, observando una de las ceremonias de liberación de rehenes en Gaza desde dentro de un vehículo, suplicando por ser liberado.
Quedó finalmente en libertad junto a los otros 19 últimos rehenes con vida tras el anuncio de un cese el fuego entre Hamás e Israel el 10 de octubre.
