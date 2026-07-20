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Balsas de rescate tras el naufragio del ferry MV Barima, en Guyana. (Oficina del Primer Ministro de Guyana)
Balsas de rescate tras el naufragio del ferry MV Barima, en Guyana. (Oficina del Primer Ministro de Guyana)
Por Agencia AFP

Al menos 27 personas murieron y otras 83 están desaparecidas después de que un ferry con más de un centenar de personas a bordo volcara frente a la costa de Guyana el fin de semana, dijo el lunes el primer ministro Mark Phillips.

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