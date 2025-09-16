El presidente de Guyana, Irfaan Ali, presta juramento durante la ceremonia de inauguración de su segundo mandato en Georgetown, el 7 de septiembre de 2025. (Foto de Handout / Oficina de Prensa de la Presidencia de Guyana / AFP)
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, presta juramento durante la ceremonia de inauguración de su segundo mandato en Georgetown, el 7 de septiembre de 2025. (Foto de Handout / Oficina de Prensa de la Presidencia de Guyana / AFP)
Agencia EFE
Guyana dice estar preocupada por los narcotraficantes y no por los ataques estadounidenses
El presidente de , , eludió este martes las preguntas sobre la legalidad de los ataques estadounidenses, que han matado a presuntos narcotraficantes en aguas del , y afirmó que lo que le preocupa es el uso de la región por parte de los criminales.

Nos preocupa que los delincuentes utilicen aguas internacionales o la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, destruyendo economías, destruyendo países, destruyendo personas”, declaró Ali al ser preguntado sobre su preocupación por la creciente condena internacional a estos ataques liderados por Estados Unidos.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump asegura que EE.UU. atacó a una tercera embarcación con drogas en el mar Caribe

En una breve comparecencia ante la prensa, limitada solo a unos pocos medios y a escasas preguntas, Ali insistió en que Guyanacolaborará” con sus socios internacionales para “proteger esta región”.

Hemos estado en contacto con nuestros socios para que nos apoyen en materia de vigilancia aérea y sistemas de rastreo, porque no queremos que nuestro territorio, ni nuestra tierra ni nuestro mar, sean utilizados por ninguna red criminal”, subrayó.

Al respecto, el presidente señaló que han emitido “una alerta sobre los vuelos sobre Guyana de presuntos narcotraficantes y aviones con drogas”.

Guyana y Venezuela se encuentran ante la Corte Internacional de Justicia para resolver una disputa fronteriza de más de un siglo de antigüedad por la región del Esequibo, administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Cómo la llegada de los cazas F-35 a Puerto Rico y la toma por asalto de un pesquero escalan la tensión entre EE.UU. y Venezuela?

En la región, Guyana y Trinidad y Tobago han manifestado su apoyo a la respuesta antidrogas liderada por EE. UU., que ha efectuado un despliegue militar en aguas caribeñas próximas a Venezuela.

Hace dos días, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió a Guyana y a Trinidad y Tobago que si desde esos territorios llegaran a atacar a Venezuela “recibirán una respuesta”, que consideró “en legítima defensa”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

