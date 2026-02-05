Guyana dice que la caída de Maduro no reduce la “amenaza” de Venezuela en disputa fronteriza

Escuchar
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, participa en una conferencia de prensa, en Georgetown, Guyana, el 29 de febrero de 2024. (Foto de Keno GEORGE / AFP)

Por Agencia AFP

El presidente de Guyana dijo el jueves que la caída de Nicolás Madurono elimina ni reduce” lo que considera una amenaza desde Venezuela por el rico territorio Esequibo que ambos países se disputan.

Conforme a los criterios de

