¿Hacia un giro a la derecha?: la inseguridad y la economía dominan la polarizada campaña presidencial en Chile

Una vez más los chilenos se encaminan a una elección presidencial polarizada, con candidatos de profundas diferencias ideológicas peleando por el voto de un electorado que ha ido a las urnas una decena de veces desde la pandemia y ha caído en la apatía. Pero si hace cuatro años la contienda se centró en los reclamos sociales y las secuelas del estallido social del 2019, esta vez son la crisis de seguridad y el freno de la economía los temas decisivos en la pugna por la Moneda.

