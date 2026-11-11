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Resumen

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El papa León XIV se despide al final de una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján este miércoles, a la cual acudieron más de dos millones de fieles antes de continuar su gira sudamericana en Perú, en Luján (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El papa León XIV se despide al final de una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján este miércoles, a la cual acudieron más de dos millones de fieles antes de continuar su gira sudamericana en Perú, en Luján (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

Durante las casi 70 horas que León XIV estuvo en Argentina, el papa evocó numerosas veces la figura de su antecesor, reivindicando en la tierra natal de Francisco varios aspectos singulares de su legado y la consigna lanzada por el argentino al inicio de su pontificado: “Hagan lío”.

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