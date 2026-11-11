Durante las casi 70 horas que León XIV estuvo en Argentina, el papa evocó numerosas veces la figura de su antecesor, reivindicando en la tierra natal de Francisco varios aspectos singulares de su legado y la consigna lanzada por el argentino al inicio de su pontificado: “Hagan lío”.

“Mi llegada a esta tierra tiene para mí un significado particular. Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, dijo León XIV el domingo, al inicio de su visita apostólica a Argentina.

Robert Prevost, quien conoció a su antecesor hace dos décadas, cuando Jorge Mario Bergoglio (1936-2025) era arzobispo de Buenos Aires, dejó ver que su viaje a la patria de Francisco era también un modo de acercarse a una historia de vida que después “habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”.

León XIV hizo el lunes un breve homenaje a Francisco en la Catedral de Buenos Aires, en la que Bergoglio desarrolló gran parte de su labor pastoral.

Y este miércoles, en una multitudinaria misa a las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, también lo mencionó especialmente.

Pero no se quedó en el simple recuerdo de su figura.

Como quien toma el testigo sin rupturas, León XIV regó sus discursos y homilías en Argentina con citas de documentos emblemáticos de Francisco. Y aún más: muchas veces sin citarlo, tomó ideas fundamentales de su pontificado en relación a la Doctrina Social y al modo de entender el rol de la Iglesia, y les dio nueva fuerza, con una voz contundente que ha causado enorme impacto.

La dignidad de trabajo y la justicia social

En un encuentro con empresarios y sindicalistas, León XIV destacó el concepto de “ecología integral” formulado por Francisco, según el cual -dijo el actual papa- “el trabajo contribuye a la gestión responsable de la creación”.

En su discurso, León XIV citó un párrafo de la carta encíclica ‘Fratelli Tutti’, en la que Francisco habló del trabajo como una “dimensión irrenunciable de la vida social”.

El papa León XIV se despide en el aeropuerto internacional de Ezeiza este miércoles, a las afueras de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martin Campaya

A partir de esa cita, León XIV reflexionó sobre “cómo el principio de la dignidad se vincula directamente con el principio del bien común”.

El pontífice también resaltó la labor de los movimientos sociales que tanto valoraba Francisco.

León XIV señaló que los movimientos populares y los trabajadores informales son “expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el papa Francisco ha defendido”.

“Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”, afirmó.

Servir a los más necesitados

El martes, en la misa presidida en la ciudad de Córdoba, León XIV rescató esta observación de Francisco: la necesidad que los pobres tienen de Dios y de gente que “exprese con su vida la fuerza del amor cristiano”.

El día anterior, en su visita al Cottolengo Don Orione -una obra que acoge a personas con discapacidad en la localidad de Claypole- León ya había hecho referencia a la insistente invitación de Francisco a una “santidad” concretada en el servicio a “los más pequeños y necesitados”.

El papa León XIV celebra misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP). / TOMAS CUESTA

El Cottolengo era, de hecho, un lugar muy querido por Bergoglio, quien enviaba allí a los seminaristas para formarse en el servicio a los más débiles. León XIV ha querido también visitarlo, un gesto de cercanía que ha ayudado a visibilizar a un colectivo golpeado por el ajuste del Gobierno de Javier Milei.

La Iglesia soñada por Francisco... y por León

León también habló de la Iglesia que soñaba Francisco: cercana y comprometida en dar respuestas al “hambre y las injusticias” que “apremian”, pero también a las necesidades espirituales de los más pobres.

En Córdoba, en un encuentro con religiosos, recordó lo que Francisco decía con claridad: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio”.

“¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”, alentó el papa León XIV, al recordar esa consigna que Bergoglio dio a jóvenes católicos argentinos en un encuentro en Brasil, en julio de 2013.

Francisco nunca volvió a su país tras ser elegido papa. León XIV lo trajo de regreso, y por todo lo alto.

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