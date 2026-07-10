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Se informó de la retención en el aeropuerto Silvio Pettirossi, el principal del país y que sirve a Asunción, de la abuela paterna de la niña cuando aguardaba para abordar un vuelo con destino a Chile. Foto: Fiscalía de Portugal
Se informó de la retención en el aeropuerto Silvio Pettirossi, el principal del país y que sirve a Asunción, de la abuela paterna de la niña cuando aguardaba para abordar un vuelo con destino a Chile. Foto: Fiscalía de Portugal
Por Agencia EFE

Una niña chilena de dos años que era buscada por las autoridades en Paraguay luego de que su madre denunciara su desaparición y dijera temer que habría sido sacada de forma “irregular” del país por su padre, fue hallada “sana y salva” en la ciudad argentina de Resistencia, informaron este viernes las autoridades.

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