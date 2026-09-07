Integrantes de la Policía Militar de Bolivia custodian una calle afectada por una explosión el sábado, en Viacha (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez.
Integrantes de la Policía Militar de Bolivia custodian una calle afectada por una explosión el sábado, en Viacha (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez.
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El hallazgo entre los escombros del cuerpo de un soldado elevó a ocho el número de fallecidos por las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel militar de Bolivia, donde además seis personas continúan desaparecidas, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

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