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Resumen

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Fotografía cedida por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que muestra la búsqueda del avión Cessna T-206. Foto: EFE/Fuerza Aérea Colombiana
Fotografía cedida por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que muestra la búsqueda del avión Cessna T-206. Foto: EFE/Fuerza Aérea Colombiana
Por Agencia EFE

Las autoridades colombianas encontraron este miércoles sin vida a los cinco ocupantes del avión Cessna T-206 que se accidentó el domingo pasado en el centro-oeste del país, confirmó el presidente, Abelardo de la Espriella.

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