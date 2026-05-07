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Una ambulancia que transportaba a uno de los tres pasajeros sospechosos de tener hantavirus a bordo del crucero holandés MV Hondius, sale del puerto de Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)
Una ambulancia que transportaba a uno de los tres pasajeros sospechosos de tener hantavirus a bordo del crucero holandés MV Hondius, sale del puerto de Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)
Por Agencia EFE

El Ministerio de Salud de Chile informó este jueves que instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero MV Hondius, embarcación que registró un brote de hantavirus y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) deja a la fecha tres fallecidos y al menos cinco casos sospechosos de contagio.

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