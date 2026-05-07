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El presidente argentino Javier Milei pronuncia un discurso durante la 29ª Conferencia Global anual del Instituto Milken en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
El presidente argentino Javier Milei pronuncia un discurso durante la 29ª Conferencia Global anual del Instituto Milken en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 2026. (Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

El Ministerio de Salud de Argentina acusó este jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de usar el brote del hantavirus en el crucero MV Hondius para “condicionar una decisión soberana de la Argentina”, cuyo Gobierno hizo efectiva su salida del organismo en marzo pasado.

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