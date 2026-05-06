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Esta vista aérea muestra al personal sanitario abordando el crucero MV Hondius, mientras se encontraba anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (Foto: AFP).
Esta vista aérea muestra al personal sanitario abordando el crucero MV Hondius, mientras se encontraba anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (Foto: AFP).
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Por Agencia EFE

El Gobierno de Argentina investiga si dos de los pasajeros del crucero MV Hondius que fallecieron por hantavirus se contagiaron en este país, en Chile o en Uruguay antes de iniciar la travesía marítima, informaron este miércoles a EFE fuentes del Ministerio de Salud argentino.

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