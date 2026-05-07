Resumen

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El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de hantavirus. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO).
El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de hantavirus. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO).
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El Gobierno de Chile aseguró este jueves que las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, un matrimonio de holandeses que estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse y días después falleció, no se contagiaron en tierras chilenas.

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