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Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. (AFP)
Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia AFP

La pareja de neerlandeses que falleció en relación a un brote de hantavirus en MV Hondius recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero, informaron autoridades sanitarias el miércoles.

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