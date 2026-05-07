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Vista aérea del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. (AFP)
Vista aérea del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia AFP

Las autoridades sanitarias argentinas dijeron este jueves que de momento “no es posible confirmar el origen del contagio” de hantavirus en un pareja de neerlandeses que viajaban en el crucero MV Hondius, y que provocó un brote en el barco que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego.

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