Las autoridades sanitarias argentinas dijeron este jueves que de momento “no es posible confirmar el origen del contagio” de hantavirus en un pareja de neerlandeses que viajaban en el crucero MV Hondius, y que provocó un brote en el barco que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego.

El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por el brote de la enfermedad, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.

Se cree que un pasajero lo contrajo antes de embarcar y contagió a otras personas a bordo. Al menos tres pasajeros murieron: un matrimonio neerlandés y una alemana.

“Con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio”, señaló el ministerio de Salud argentino en un comunicado tras una reunión con funcionarios de las 24 provincias.

Tras zarpar de Ushuaia, en la punta sur de Argentina, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.

El barco navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo a mediodía, según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, para evacuar a los pasajeros.

Según el ministerio de Salud argentino, estudios realizados a uno de los pacientes internados en Sudáfrica identificaron que la variante de hantavirus “corresponde a la cepa Andes, con presencia en (las provincias argentinas) Chubut, Río Negro y Neuquén, y el sur de Chile”.

Tierra del Fuego no reporta casos de hantavirus desde 1996.

No obstante, el director de Epidemiología provincial, Juan Petrina, confirmó a la AFP el jueves que el centro de investigación Malbrán realizará una investigación este mes para determinar la eventual presencia de roedores portadores del virus en el distrito.

Las autoridades sanitarias internacionales insisten en el “bajo” nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19, pero están rastreando los posibles contactos de algunos pasajeros que desembarcaron antes del buque.

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El primer caso de hantavirus en el MV Hondius no pudo haberse contagiado durante el crucero, dijo el miércoles 6 de mayo a la AFP una experta de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes de embarcar, la pareja neerlandesa en el origen del brote había recorrido Chile, Uruguay y Argentina, indicaron las autoridades argentinas. (AFP)

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