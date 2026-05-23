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Científicos, miembros del Ministerio de Salud de la provincia argentina de Tierra del Fuego y miembros de la Administración del Parque Nacional, recolectan ratones de trampas cerca de Ushuaia, Argentina, el 18 de mayo de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
Científicos, miembros del Ministerio de Salud de la provincia argentina de Tierra del Fuego y miembros de la Administración del Parque Nacional, recolectan ratones de trampas cerca de Ushuaia, Argentina, el 18 de mayo de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

El operativo sanitario desplegado en la sureña ciudad argentina de Ushuaia, de donde zarpó el crucero MV Hondius el pasado 1 de abril, concluyó sin capturas de los roedores asociados a la transmisión del hantavirus, informaron este sábado fuentes oficiales.

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