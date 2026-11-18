El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este miércoles que Washington y Bogotá están “totalmente alineados” en la lucha contra el narcotráfico y que ambos pelean “la misma batalla”.

Hegseth hizo estas declaraciones al llegar a Bogotá, la segunda parada de su gira por América Latina, que arrancó esta mañana en Caracas y concluirá en Quito, con el propósito de estrechar lazos políticos y militares con países de la región en la lucha contra lo que Washington denomina el “narcoterrorismo”.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (d), habla junto al ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora López Foto: EFE / Carlos Ortega

“Vamos a encontrarlos, vamos a cazarlos, vamos a matarlos y vamos a vencer al narcoterrorismo”, aseguró el secretario de Guerra estadounidense.

Ensalzó además el esfuerzo común de todos los países del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico impulsada por EE.UU., y el “liderazgo claro” y la fortaleza de los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Colombia, Abelardo de la Espriella.

Hegseth destacó el objetivo común de los 19 países de la alianza de acabar con el narcotráfico en la región coordinándose. “Cuando nos unimos somos más efectivos”, agregó en una breve comparecencia ante los medios en la que no hubo preguntas.

Indicó asimismo que esta visita era solo la primera de muchas y apuntó que la próxima cumbre del Escudo de las Américas, prevista para principios de 2027, va a tener lugar en Medellín (noroeste de Colombia).

El canciller colombiano, Omar Bula, afirmó por su parte que el objetivo común es “acabar con la criminalidad que azota” su país, “acabar con las masacres, acabar con los atentados, acabar con las bombas, con los ataques con drones que están afectando” a la población civil.

El ministro afirmó que su país se encuentra “en las garras del crimen organizado” y añadió que el Escudo de las Américas que lanzó Trump “enfrenta el fenómeno más dañino de la región”, que es el “crimen transnacional organizado”.

Por su parte, el ministro colombiano de Defensa, Jorge Eduardo Mora, se mostró convencido del resultado positivo de la cooperación con EE.UU. en este ámbito. “Vienen cosas buenas para Colombia”, concluyó.

Hegseth aprovechó su visita a Bogotá para oficializar la entrega de EE.UU. a Colombia del primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.

Tras su paso por Colombia, el secretario de Guerra tiene previsto desplazarse a Ecuador, otro de los países miembros del Escudo de las Américas, donde cerrará su gira latinoamericana.

Acercamiento político y militar

La visita de Hegseth se entiende como parte del acercamiento de Washington y Bogotá con la llegada a la presidencia colombiana de De la Espriella, tras el enfriamiento de las relaciones bilaterales con su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro (2022-2026).

Colombia se sumó al Escudo de las Américas poco después de que De la Espriella llegara a la Presidencia el pasado 7 de agosto, en uno de los gestos de realineamiento de Colombia con Estados Unidos.

El acercamiento bilateral quedó de manifiesto el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla y se reunió con De la Espriella, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos Gobiernos.

La semana pasada también visitó Colombia el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien llegó a Bogotá para fortalecer la cooperación militar entre ambos países.

El jefe del Estado Mayor Conjunto visitó el país andino un día antes de que culminasen los ejercicios militares conjuntos que se prolongaron por un mes, y en los que participaron 350 soldados estadounidenses y 400 colombianos.

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