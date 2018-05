Henri Falcón: "Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela"

El principal candidato opositor de las elecciones en Venezuela, Henri Falcón, desconoció el proceso electoral de este domingo por "carecer de legitimidad", y exigió convocar nuevos comicios para octubre o diciembre próximos.

"No reconocemos este proceso electoral como válido. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela", dijo el principal rival de Nicolás Maduro desde su comando de campaña.



En rueda de prensa, Falcón acusó al gobierno de coaccionar a los votantes mediante su ofrecimiento de premiar con dinero a los beneficiarios de los programas sociales.



El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) registraba este domingo a los votantes en unas controversiales carpas llamadas "puntos rojos", que -según denuncias- se instalaron a menos de 200 metros de los centros, violando la ley.



En ellas, se escaneó el "carnet de la patria" que tienen muchos venezolanos, un documento emitido por el gobierno con el cual reciben beneficios como cajas de alimentos subsidiados y bonos.



El ex gobernador del estado Lara denunció que el chavismo hizo que algunos electores firmaran una lista del PSUV.



La totalidad del proceso "tiene serios cuestionamientos de nuestra parte" y "sin duda alguna carece de legitimidad el mismo y en tal sentido nosotros desconocemos este proceso electoral categóricamente y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo", acotó Falcón.



Dijo además que la abstención impulsada por la alianza opositora "dejó atrás una posibilidad de darle cause cierto a la tragedia que vive Venezuela" e incrementó la eficiencia a "la trampa de un gobierno que está acostumbrado a esto".

Las elecciones en cifras: —Unos 20,5 millones de electores están llamados a estos comicios adelantados, que darán un mandato de seis años a partir de enero de 2019.



—Venezuela ha vivido en el gobierno de Maduro una de sus peores crisis: El FMI estima la caída del PIB en 15% y la hiperinflación en 13.800% para 2018.



—El país y la petrolera PDVSA fueron declaradas en default parcial en 2017, y la producción de crudo cayó al peor nivel en tres décadas.



—Aunque 75% de los venezolanos rechaza su gestión, se beneficia de los leales al fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y de la dependencia de sectores populares de programas sociales y clientelistas.

