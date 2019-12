Santiago de Chile. Aviones y barcos de rescate de varios países buscan frenéticamente este miércoles una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que desapareció con 38 personas a bordo cuando sobrevolaba el mar al sur de Sudamérica rumbo a la Antártida.

No obstante, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea del país, general Arturo Merino, explicó algunos de los motivos por los que no se habría activado el sistema de alerta del avión Hércules C 130, reportado como desaparecido desde el lunes pasado.

El general Merino sostuvo, según el medio BioBio de Chile, que el sistema “actúa por el impacto de la aeronave, con una cierta cantidad de G”.

“Muchas veces cuando los impactos son demasiado fuertes en el agua, y el avión se hunde rápidamente, no alcanza a emitir señal. Esa puede ser una posibilidad”, agregó Merino tras las interrogantes surgidas en las últimas horas.

Mapa de la región en donde desapareció un avión militar chileno el lunes 9 de diciembre. (AFP)

Por otro lado, el general se pronunció sobre el papel que tendrá la Fuerza Aérea de Chile en la investigación anunciada por la Fiscalía de Magallanes. Merino dijo que será “completamente abierta, transparente y vamos a apoyar”.

El avión Hércules C130 despegó a las 16:55 horas del lunes desde la base Chabunco de las FACH en Punta Arenas (3.016 kilómetros al sur de Santiago, en el extremo austral de Chile) rumbo a la base Eduardo Frei en la Antártida, y “perdió comunicación radial” a las 18:13, según la FACH.

La aeronave fue declarada “siniestrada” tras siete horas de ocurrido el incidente. El avión tenía combustible para mantenerse en el aire hasta las 00:40 del martes.

En su reporte del martes, la FACH informó que a partir de esta jornada “se han intensificado las labores de búsqueda”, con la ayuda de 13 aviones, entre ellos dos aeronaves C-130 de la Fuerza Aérea de Uruguay y de la de Argentina, dos buques mercantes y dos de la Marina de Chile.

A las labores de búsqueda se suman, además, dos aviones de la Fuerza Aérea de Brasil y un barco polar de la Marina de ese país, tras un ofrecimiento de ayuda del presidente Jair Bolsonaro.

A bordo del C130 Hércules viajan 38 personas (17 tripulantes de la aeronave y 21 pasajeros) de los cuales 15 eran uniformados de la FACH, tres del Ejército, dos de la empresa privada de construcción Inproser y un funcionario de la Universidad de Magallanes.

Fuente: AFP