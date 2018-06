Hermano de Hugo Chávez asegura que Estados Unidos lo asesinó El ex ministro y actual miembro de la Asamblea Constituyente aseguró que pese a no tener pruebas "hay evidencias, elementos y yo particularmente no dudo que el imperio mató a Chávez"

El ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, falleció el 5 de marzo de 2013, luego de combatir al cáncer por dos años. (AFP)