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Un hipopótamo en el parque temático Hacienda Nápoles en Doradal, Departamento de Antioquia, Colombia. Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP
Un hipopótamo en el parque temático Hacienda Nápoles en Doradal, Departamento de Antioquia, Colombia. Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia AFP

El hijo de un multimillonario indio ofreció este martes acoger a 80 hipopótamos descendientes de los introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar, con el fin de evitar que sean sacrificados como planean las autoridades.

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