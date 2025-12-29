Policía de Surinam, en una imagen de archivo. Foto: Shutterstock
Policía de Surinam, en una imagen de archivo. Foto: Shutterstock
Hombre que mató a 9 personas en Surinam se suicidó en la cárcel
El , incluidos cinco niños, la noche del sábado en Paramaribo, se suicidó en prisión, anunció la policía de en un comunicado el lunes

El hombre identificado con las iniciales D.A., de 43 años, “se ahorcó (...) en las celdas de la comisaría de Keizerstraat” en la capital Paramaribo, informó la policía.

Su muerte se confirmó alrededor de las 8H00 locales (11H00 GMT).

El hombre, que padecía trastornos mentales, mató a cuatro de sus hijos, de entre 5 y 15 años, y a otros cinco residentes del barrio de Richelieu, en el este de Paramaribo, según declaró el jefe de policía Melvin Pinas.

Durante su arresto, el hombre recibió disparos de bala en las piernas y fue trasladado del hospital a la cárcel el domingo por la noche, agregó el comunicado.

La oficina de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, emitió un comunicado oficial en el que enfatizó que “deplora la trágica pérdida de vidas, entre las que había niños”.

