Hombre que mató a 9 personas en Surinam se suicidó en la cárcel

Escucha la noticia
Hombre que mató a 9 personas en Surinam se suicidó en la cárcelResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El hombre que mató a nueve personas, incluidos cinco niños, la noche del sábado en Paramaribo, se suicidó en prisión, anunció la policía de Surinam en un comunicado el lunes
El hombre identificado con las iniciales D.A., de 43 años, “se ahorcó (...) en las celdas de la comisaría de Keizerstraat” en la capital Paramaribo, informó la policía.
Newsletter Vuelta al Mundo
Su muerte se confirmó alrededor de las 8H00 locales (11H00 GMT).
PUEDES VER: Colombia: Al menos 2 muertos y un herido deja un atentado con coche bomba en el suroeste
El hombre, que padecía trastornos mentales, mató a cuatro de sus hijos, de entre 5 y 15 años, y a otros cinco residentes del barrio de Richelieu, en el este de Paramaribo, según declaró el jefe de policía Melvin Pinas.
Durante su arresto, el hombre recibió disparos de bala en las piernas y fue trasladado del hospital a la cárcel el domingo por la noche, agregó el comunicado.
La oficina de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, emitió un comunicado oficial en el que enfatizó que “deplora la trágica pérdida de vidas, entre las que había niños”.
TE PUEDE INTERESAR
- Desconocidos apuñalan a varias personas en un tren en la región británica de Cambridge
- Alumno de 14 años que apuñaló a una maestra en Francia era admirador de Hitler y de las armas
- Colombia: Autoridades confirman seis muertos y 50 heridos por atentado contra base aérea de Cali
- Hombre asesina a puñaladas a nueve personas, incluidos cinco niños en Surinam
Contenido sugerido
Contenido GEC