Milei, Francella y un taquillazo: la batalla cultural del gobierno argentino salta a la pantalla grande con "Homo Argentum"
El viernes 15 de agosto, los miembros del Gabinete llegaron temprano a Casa Rosada atendiendo un llamado de última hora. Era un día que el mismo gobierno había declarado como no laborable. En el salón Eva Perón, el presidente Javier Milei los esperaba con un proyector. En esa jornada, que se extendió por cuatro horas, la actividad principal fue el visionado de “Homo Argentum”, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella.

