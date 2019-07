Al menos 27 muertos en un naufragio en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa. Al menos 27 personas murieron ahogadas al naufragar este miércoles la embarcación en la que se transportaban en aguas del Caribe de Honduras, informó una fuente oficial.

El presidente de la Asociación de Pescadores Industriales del Litoral Atlántico, Richard Bonilla, dijo que esa es la cifra de víctimas hasta las 15.15 horas locales (21.00 GMT) cuando recibió el último reporte desde el lugar del naufragio, frente a las costas del departamento de Gracias a Dios, limítrofe con Nicaragua.

►Qué ha cambiado en Honduras a 10 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya



►La Guerra del Fútbol: El partido que detonó un conflicto que dejó más de 3.000 muertos



►Honduras: Al menos 3 universitarios heridos de bala en choques contra militares



Hasta ahora el único fallecido identificado es el capitán de la embarcación, Elvis Haylock, añadió.

Los 27 ahogados estaban en la cubierta de la embarcación a la espera de que llegara un guardacostas de la Fuerza Naval de Honduras, indicó Bonilla.

El listado de las personas fallecidas se conocerá cuando se haga el levantamiento cerca del sitio donde naufragaron, según la escueta información brindada por la misma fuente a periodistas en la ciudad puerto de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Bonilla señaló que al conocerse del naufragio se solicitó ayuda a otras embarcaciones que faenaban a unas diez millas.

Según Bonilla, en el bote, al parecer pesquero, viajaban 56 personas, que zarparon el pasado lunes desde Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, de donde se espera conocer el listado oficial de la Capitanía de Puerto.

Horas antes el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Domingo Meza, había informado de que varias personas se habrían ahogado y otras estaban como desaparecidas este miércoles luego del naufragio de la embarcación "Fraceli" frente a las costas de Gracias a Dios.



#RadioHRN LO ÚLTIMO | Las Fuerzas Armadas de Honduras confirma la muerte de 26 personas en el naufragio de una embarcación en La Mosquitia https://t.co/4SPxew5Yok pic.twitter.com/NLvwsudHTv — Radio HRN (@radiohrn) 3 de julio de 2019

El naufragio, según Meza, se registró hacia las 01:00 hora local (07:00 GMT).

Otra embarcación, de la que Meza no precisó detalles, también habría naufragado en el mismo sector del Caribe hondureño.

Agregó que el primer naufragio fue a la altura de los cayos Vivorillo y Gorda, y que varias de las personas que viajaban en ella fueron rescatadas.



Según la escueta información preliminar, la nave llevaba más carga para la que tenía capacidad, aunque no hay una cifra oficial precisa al respecto.



La Fuerza Naval se ha sumado con una lancha y otra particular a las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, indicó el portavoz de la institución castrense.



Dijo además que la Fuerza Aérea también se estaría sumando a la búsqueda y que a través de la Marina Mercante se ha declarado una "alerta a nivel internacional" ante el naufragio de dos embarcaciones en el Caribe hondureño frente al departamento de Gracias a Dios.



Las personas que fueron rescatadas fueron llevadas hasta Puerto Lempira por personal de la Fuerza Naval.



Meza no precisó sobre las condiciones del tiempo en la región donde se han registrado los dos naufragios.



La temporada de huracanes en el Caribe inició el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre.



Honduras, con unos 700 kilómetros de costa en el Caribe, es altamente vulnerable a fenómenos naturales como tormentas tropicales y huracanes.



Según fuentes oficiales, alrededor de once fenómenos naturales, de los que unos seis podrían alcanzar la categoría de huracán, se registrarán en el Caribe durante la temporada.

Fuente: EFE