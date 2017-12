Honduras: Opositor Nasralla desiste de pugna por la presidencia

El candidato opositor en Honduras, Salvador Nasralla, que denunció un fraude en las elecciones presidenciales pasadas, anunció este viernes que se hace a un lado y que la alianza que lo postuló se disuelve, mientras crece el reconocimiento internacional a Juan Orlando Hernández, quien ha sido ratificado como presidente electo.



El reconocimiento del Gobierno de Estados Unidos al triunfo de Hernández en las elecciones del 26 de noviembre llevó a Nasralla a anunciar que su reclamo es "causa perdida" y que quedó "fuera de escena". Además, dijo que la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que coordina el ex presidente Manuel Zelaya, queda "diluida".



"Ya con la decisión de Estados Unidos yo quedo fuera de escena, si bien es cierto soy un líder (pero) yo no tengo partido político (...), y tras el comunicado de hoy (de EE.UU.) la Alianza (de Oposición) queda diluida", subrayó Nasralla.



Nasralla, que con anticipación dijo que no aceptaría los resultados oficiales de los comicios, criticó a Estados Unidos por "avalar" el fraude en Honduras y dijo que el reconocimiento de ese país al triunfo de Hernández tiene "cosas que van mucho más allá de la lógica, la racionalidad y la justicia, es algo ideológico".



"No nos preocupa la determinación del Departamento de Estado de Estados Unidos", subrayó Nasralla en una rueda de prensa, en la que advirtió que el pueblo hondureño "no bajará la guardia y va a continuar reclamando" en las calles el "fraude más descarado" que se fraguó en el TSE para favorecer a Hernández.

Señaló que espera que la Organización de Estados Americanos (OEA) convoque en enero próximo a su Consejo Permanente para demostrar que hubo "fraude" en los comicios, y denunció que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) "recibió dinero" para avalar los resultados electorales.



Nasralla aseguró que tuvo "una muy bonita experiencia" al participar en política por segunda ocasión, tras buscar sin éxito la Presidencia en 2013, y anunció que en las próximas horas pedirá la nulidad de las elecciones, para lo que tiene hasta la medianoche del próximo martes, lo que hizo el mismo viernes el candidato del opositor Partido Liberal, Luis Zelaya.



Insistió en que el nuevo gobierno de Hernández "no fue electo por la mayoría del pueblo, sino que fue impuesto por la voluntad de Estados Unidos".



El candidato liberal dijo en rueda de prensa que pidió la nulidad de las elecciones porque el proceso carece de "confiabilidad", y justificó las protestas de la Alianza de Oposición diciendo que la población "se cansó" y reacciona "con indignación y frustración".



El TSE confirmó el domingo el triunfo de Hernández con 42,95 % de los votos, superando a Nasralla, que alcanzó 41,42 %.

Sobre el reconocimiento a Hernández como presidente electo de Honduras por parte de países de América, Europa y Asia, Zelaya indicó que es algo que respeta, pero que ello "no pondrá un punto final" a la crisis en el país.



Horas antes de que el Partido Liberal presentará el recurso de nulidad, Estados Unidos felicitó a Hernández, lo que también hizo la Embajada de Canadá en Tegucigalpa, y urgió "a un esfuerzo continuado para sanar la división política y aplicar las muy necesitadas reformas electorales".



Zelaya reafirmó su rechazó a conversar con Hernández, aunque reconoció la importancia de un "diálogo franco, sincero y genuino" en el país, por lo que, dijo, le pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que acompañe esa diálogo para generar "la confianza indispensable entre las partes en conflicto".



Sin precisar fecha, Zelaya indicó que hizo la petición en una carta enviada a Guterres, en la que le solicita que "proponga con la celeridad del caso un alto representante para que inicie las gestiones para constituir la hoja de ruta que facilite la salida del conflicto" en Honduras.



"Honduras merece paz y tranquilidad, nuestra sociedad demanda una democracia que responda a sus deseos e intereses, merecemos gobernantes electos en condiciones libres y transparentes", subrayó.



Por su parte, el titular del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, agradeció a los países que han reconocido el triunfo de Hernández y señaló que todas las fuerzas políticas deben dialogar para "buscar las vías de consenso que definan las avenidas de desarrollo" para el país, donde este día continuaron las protestas de la oposición, aunque con menor participación en comparación con otras.



Fuente: EFE/Reuters