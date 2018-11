Hospitalizan a ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas por huelga de hambre en prisión

Quito. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien cumple una condena de seis años de cárcel por corrupción, fue trasladado el miércoles a un hospital debido a una afectación en su salud tras mantenerse en huelga de hambre por más de tres semanas, informó el ministerio de Justicia.

Glas fue ingresado a un sanatorio de Quito para "precautelar su salud" debido a que desde el 21 de octubre "se declaró en huelga de hambre", señaló la cartera en un comunicado.

La ministra de Interior, María Paula Romo, apuntó a su vez que en el hospital se montó un operativo "tanto por la preocupación de una fuga, evidentemente, como para tener todas las precauciones (...) en materia de seguridad".



Romo señaló a la radio Majestad que se trata de un "caso sensible" por tratarse de un preso por corrupción.

Glas, condenado en primera instancia a seis años de cárcel por recibir sobornos por 13,5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, fue llevado el 21 de ocubre de una cárcel en Quito a otra en Latacunga (sur) tras la fuga de un ex ministro del gobierno del ex mandatario Rafael Correa (2007-2017) indagado por peculado.



Eso motivó que el ex vicepresidente hiciera inmediatamente un ayuno voluntario que "ha deteriorado mucho" su salud, según su abogado Eduardo Franco.



El más reciente reporte médico indica que Glas llegó al hospital "estable en sus signos vitales" y "parcialmente hidratado", precisó un médico.



Glas, vicepresidente de Correa entre 2013 y 2017, fue reelegido en binomio con el mandatario Lenín Moreno (hasta 2021), pero perdió el cargo en enero a raíz de su encarcelamiento por el escándalo de coimas de Odebrecht.



El ex funcionario fue el responsable de los sectores estratégicos de Ecuador durante el gobierno de Correa, quien también está en la mira de la justicia por el secuestro de un opositor ocurrido en Colombia en 2012.

Fuente: AFP