Apenas salió de la sala de audiencias, Gustavo, el padre de la víctima de Nahir Galarza, Fernando Pastorizzo, fue abrazado por los vecinos y conocidos que esperaban en la calle: "La única vencedora es la justicia. Hoy triunfó la justicia, triunfó la verdad. Fernando no va a estar más entre nosotros, pero deja un precedente. El fallo es una caricia al alma. No me siento aliviado, sí tranquilo".

"La gente sabe que fue un asesinato a mansalva, de una manera cruenta. Siempre fuimos con la verdad y de frente", fue lo primero que afirmó el hombre ante los medios de comunicación después de conocer el veredicto en el juicio a Nahir Galarza que fue condenada a prisión perpetua.

Además, explicó: "Todos los argumentos de la defensa fueron desmentidos, Fernando nunca estuvo sucio", en relación a lo que sostuvo Nahir Galarza en el juicio oral y público: que había sido víctima de violencia por parte del joven al que mató en Gualeguaychú, Argentina.

Al ser consultado sobre cómo seguirán los próximos días tras la condena, dijo que mañana irá al cementerio a visitar la tumba de su hijo.

"Seguramente le diré: 'Nando, acá está lo que te prometí'. Vos estás muerto acá. Pero ella, a partir de hoy 3 de julio, comienza a morir día a día'. Quizás una muerte tan cruenta como la que tuvo Nando sea morir día a día en una cárcel", dijo Gustavo Pastorizzo ante la prensa.

"El crimen fue cometido de una manera atroz. La Justicia no compró las mentiras del otro lado. Yo sé quién era mi hijo. Ni Jesús dejó conforme a todo el mundo", concluyó Pastorizzo.

Fuente: La Nación, GDA