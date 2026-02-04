HRW alerta sobre recortes a ayudas sociales y límites a protestas en el segundo año de Milei en Argentina

Escuchar
El presidente de Argentina, Javier Milei, observa durante su asistencia a la reunión de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).

Por Agencia EFE

La ONG Human Rights Watch (HRW) expresó este miércoles en su informe anual su preocupación por los recortes en la financiación pública de programas sociales en Argentina, las restricciones a la libertad de reunión e “intentos de socavar los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo” durante el segundo año de mandato del presidente Javier Milei.

