3/10

“En la isla todo está totalmente destruido, no hay casas, no hay comida, no hay ayuda. Las personas no saben cómo sobrevivir”, dijo a Efe Leova, una turista suiza que fue sorprendida por el huracán de categoría 5 en Providencia, donde estaba visitando a su novio. (Foto: EFRAIN HERRERA / Colombian Presidency / AFP)