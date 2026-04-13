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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ André Coelho
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ André Coelho
Por Agencia EFE

Las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE, en inglés) arrestaron al exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, condenado junto con el expresidente Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este lunes fuentes oficiales.

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