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El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026. Foto: EFE/FABIO FRUSTACI
El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026. Foto: EFE/FABIO FRUSTACI
/ FABIO FRUSTACI
Por Agencia EFE

Los obispos católicos de Argentina pidieron este domingo orar por la salud de León XIV, que será operado en los próximos días por un nódulo en un pulmón, una noticia que se conoció cuando falta un mes para el viaje apostólico que el papa ha programado hacer a Uruguay, Argentina y Perú.

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