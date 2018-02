Iglesias de Venezuela ya no dan hostias porque no tienen cómo hacerlas Los religiosos dieron a sus fieles trozos de pan para recibir la comunión. Señalaron que no es la primera vez que sucede algo así y llevan reemplazando la hostia como pueden desde hace unos meses

(Foto: AFP) El desabastecimiento total que golpea al país gobernado por Nicolás Maduro no hace diferencias y la población entera vive con problemas, por lo que donar un kilo de harina parece hoy toda una odisea. (Foto: AFP) AFP